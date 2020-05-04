В ВОЗ назвали одно из лучших средств борьбы с COVID-19

Регулярное мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник, 4 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

«Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней», — отметил глава ВОЗ в связи с отмечаемым 5 мая по решению ВОЗ Всемирным днем гигиены рук.

Он указал, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности. По его словам, в мире менее двух третей учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Гебрейесус подчеркнул, что для противодействия распространению коронавируса или любой другой инфекции необходимо увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта.