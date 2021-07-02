Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что как минимум в 96 государствах мира присутствует штамм коронавируса «дельта».

Об этом он сказал на брифинге для стран — членов Всемирной организации здравоохранения, сообщает Economic Times.

«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей коронавируса. Он обнаружен как минимум в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — объяснил Гебреисус.

По словам гендиректора ВОЗ, вирусы эволюционируют, поэтому стоит ожидать сообщений о новых штаммах COVID-19. В ряде стран смягчаются ограничительные меры, но при этом наблюдается рост распространения коронавируса, что увеличивает нагрузку на систему.

Гебреисус подчеркнул, что воспрепятствовать появлению новых вариантов можно, если люди будут предотвращать передачу инфекции, используя все имеющиеся инструменты борьбы с ним.