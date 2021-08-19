Турция контактирует с движением «Талибан» в Афганистане по различным каналам. Об этом, как передает Агентство Анадолу, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам перед совместной пресс-конференцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Эфиопии Абия Ахмеда.

«Анкара контактирует с талибами, будь то через Кабул, или через Доху. И эти контакты необходимы», — отметил глава турецкой дипломатии.

Министр напомнил, что представители политического крыла «Талибан» получили приглашение посетить Турцию еще до того, как боевики движения вошли в Кабул.

Чавушоглу отметил, что в настоящее время глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Афганистан Гульбеддин Хекматияр и бывший президент страны Хамид Карзай ведут переговоры с руководством «Талибана» по формированию правительства с участием других влиятельных афганцев.

По словам турецкого министра, на данный момент приоритетом для бывших афганских властей является именно этот вопрос.

Чавушоглу также оценил возможность признания Анкарой нового правительства, которое будет сформировано в Афганистане.

«Талибы обещали сформировать инклюзивное правительство. Нам нужно посмотреть, будет ли действительно сформировано инклюзивное правительство или нет. Турция будет действовать вместе с международным сообществом»,- сказал министр.

Анкара проводит контакты со всеми странами, чтобы позиция по данному вопросу и озвучиваемые заявления не разнились, пояснил глава МИД Турции.