Карен Андреасян назначен представителем Армении по международным правовым вопросам, указ об этом подписал сегодня премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщают армянские СМИ.
Он занял должность, оказавшуюся вакантной после ухода в марте Егише Киракосяна.
На фоне громкого увольнения главы офиса Липарита Дрмеяна из-за выражения мнения, противного позиции правительства, структура фактически оказалась обезглавлена.
В 2024 году Андреасян добровольно покинул пост главы Высшего судебного совета, заявив, что смог продержаться на этой «токсичной должности» дольше своих предшественников.