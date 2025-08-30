Карен Андреасян назначен представителем Армении по международным правовым вопросам, указ об этом подписал сегодня премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщают армянские СМИ.

Он занял должность, оказавшуюся вакантной после ухода в марте Егише Киракосяна.

На фоне громкого увольнения главы офиса Липарита Дрмеяна из-за выражения мнения, противного позиции правительства, структура фактически оказалась обезглавлена.