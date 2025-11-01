OpenAI обновила условия использования ChatGPT, запретив консультировать пользователей по юридическим и медицинским вопросам.

Пользователи Reddit заметили, что теперь ChatGPT в ответ на такие запросы предоставляет только справочную информацию из интернета и рекомендует обращаться к врачу или юристу. Кроме того, чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

Согласно обсуждениям, попытки обойти ограничения через «гипотетические» сценарии также не работают – алгоритм защиты дает общие консультации, а за деталями отправляет к специалисту с лицензией. Некоторые пользователи также заметили, что ChatGPT перестал продолжать ранее начатые диалоги с медицинской и юридической тематикой.

OpenAI официально не комментировала изменение политики, но с большой вероятностью оно сделано с целью избежать правовых рисков. Статистика показывает, что все большее людей используют ChatGPT для получения медицинской и правовой помощи, а временами – даже в судебных делах. Это может представлять угрозу для компании, поскольку подобные ответы не подпадают под законы о врачебной или адвокатской тайне.