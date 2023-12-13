Сын американского президента Хантер Байден выступил у Конгресса США с коротким заявлением для прессы, но отказался явиться на слушания в законодательный орган, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Его заявление транслировали американские новостные телекомпании.

У входа в Капитолий сын главы государства утверждал, что республиканцы ведут против него и членов его семьи «незаконное расследование, <…> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи». «Республиканцы вновь и вновь лгали о каждом аспекте моей личной и профессиональной жизни, — сказал он. — Так часто, что в эту ложь поверило слишком много людей».

Несмотря на предупреждения республиканцев о том, что его могут признать виновным в неуважении к Конгрессу, Хантер Байден подчеркнул, что будет давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требуют законодатели. Он отрицал, что глава вашингтонской администрации имеет какое-либо отношение к его работе в совете директоров энергетической компании Украины Burisma Holdings, китайским деловым партнерам и другим инвестиционным проектам. «Мой отец не был вовлечен в финансовом плане в мой бизнес, ни когда я был практикующим юристом, ни членом правления Burisma, ни в мои партнерские отношения с китайским частным предпринимателем, ни в мои инвестиции в стране или за рубежом», — сказал Хантер Байден.

Он обвинил республиканцев в нападках на него на протяжении шести лет с целью нанести ущерб политической репутации его отца. «Они высмеивали мою борьбу с зависимостью. Они унижали меня во время моего восстановления и пытались обесчеловечить меня, чтобы опозорить моего отца, который всю свою жизнь посвятил служению обществу», — считает сын президента. Он признал, что во время борьбы с наркотической зависимостью «крайне безответственно» относился к своим доходам. При этом Хантер Байден добавил, что абсурдно считать это основанием для импичмента нынешнего главы государства. «Это бесстыдство, — добавил Хантер Байден, отказавшись отвечать на вопросы прессы. — Нет никаких доказательств в пользу утверждений о том, что мой отец был вовлечен в мой бизнес, потому что этого не было».