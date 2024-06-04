Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, ушедший в отставку в 2022 году, доктор Энтони Фаучи, дал показания в Конгрессе относительно происхождения COVID-19.

Он назвал «просто абсурдными» утверждения республиканцев о том, что он пытался скрыть происхождение пандемии, пишет golosameriki.com.

Возглавляемый Республиканской партией подкомитет потратил более года на изучение реакции страны на пандемию и роли в ней финансируемых США лабораторий в Китае. В ходе расследования подкомитет выслушал около ста часов показаний и изучил горы документов, но так и не смог найти никаких доказательств, связывающих Фаучи с потенциально опасными исследованиями в Ухане.

В январе этого года его уже допрашивали за закрытыми дверями в течение 14 часов. В понедельник на слушаниях Фаучи добровольно дал показания публично и на камеру, снова вызвав нападки на него со стороны республиканцев.

Фаучи стал самым заметным экспертом в Соединенных Штатах в хаотичные первые дни эпидемии в 2020 году. Он отвечал за принятие ранних мер правительства по борьбе с COVID-19 при тогдашнем президенте Дональде Трампе, а затем в качестве советника президента Джо Байдена. Но его разногласия с Трампом по поводу того, как реагировать на кризис, вызвали ярость правых.

Сейчас он живет под защитой из-за угроз убийства в адрес своей семьи.

Республиканцы говорят, что 83-летний иммунолог помог спровоцировать пандемию, одобрив финансирование китайских ученых, которых они обвиняют в создании коронавируса SARS-CoV-2. Республиканцы в подкомитете Палаты представителей по пандемии задавали вопросы о том, что он знает об осуществлявшихся там так называемых экспериментах по «усилению функций», направленных на модификацию вирусов с целью поиска способов борьбы с ними.

Возглавляемый Фаучи Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) в течение многих лет предоставлял гранты нью-йоркской некоммерческой организации под названием EcoHealth Alliance, которая использовала часть средств для работы с китайской лабораторией, изучающей переносимые летучими мышами коронавирусы. В прошлом месяце правительство приостановило федеральное финансирование EcoHealth, сославшись на неспособность должным образом контролировать некоторые из этих экспериментов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и большинство ученых считают, что вирус передался людям от животных в Китае. В опубликованном в прошлом году анализе разведка США тем не менее сочла, что, возможно, вирус был генетически модифицирован и вырвался на свободу из лаборатории в Ухане. По словам Фаучи, мутация изучаемых в Уханьском институте вирусологии в Китае вирусов летучих мышей в SARS-CoV-2 является «молекулярно невозможной».