Турция ожидает от США взаимности США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО. Она также ждет от Швеции выполнения обещаний по борьбе с терроризмом, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Венгрии, которую он посетил 18 декабря с официальным визитом.

«Считаю, что положительные сдвиги, которых мы ожидаем как в вопросе F-16 США, так и в вопросе выполнения Канадой своих обещаний, ускорят позитивное отношение нашего парламента к этому вопросу. С другой стороны, есть обещания, данные нам Швецией в Вильнюсе [на саммите НАТО]. Мы ожидаем, что они будут выполнены, мы внимательно следим за развитием событий», — подчеркнул турецкий лидер.



Эрдоган также заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Евросоюзом во время председательства в нем Венгрии.

«Стратегический и экономический потенциал, которым обладает Турция, требует того, чтобы она уже стала полноправным членом ЕС. Под различными предлогами этот процесс задерживается. События, которые мы пережили в последние годы, показали, насколько важна и эффективна Турция. Теперь ЕС должен отказаться от таких ошибок. Возможно, во время венгерского председательства вопрос [с вступлением] будет вынесен на обсуждение в совершенно ином контексте и будут сделаны новые шаги», — сказал он журналистам своего пула по возвращении из Венгрии. Слова президента приводит агентство Anadolu.