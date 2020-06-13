В Вооруженных силах России от COVID-19 вылечились почти 5 тыс. человек

В российской армии после лечения от COVID-19 выздоровели 4947 военнослужащих. Об этом говорится в субботу, 13 июня, в бюллетене на сайте Минобороны России.

За сутки вылечились 118 военнослужащих. «Развернуты 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии, сформировано 9 оперативных групп по мониторингу и 49 подвижных санитарно-эпидемических групп для оперативного реагирования», — говорится в документе.

Всего по состоянию на 13 июня выявили 1524 военнослужащих с подтвержденным коронавирусом. Военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными тестами — 360 человек, добавили в Минобороны. Гражданских лиц, заболевших коронавирусом, — 271 человек.

5 июня Минобороны направило  военных медиков для оказания медицинской и консультативной помощи населению труднодоступных районов Дагестана в местных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Ведомство обеспечило медиков специальными изолирующими костюмами (iz.ru)

| 2020-06-13T22:43:21+04:00 13 июня 2020, 22:43|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss