В Вооруженных силах России от COVID-19 вылечились почти 5 тыс. человек

В российской армии после лечения от COVID-19 выздоровели 4947 военнослужащих. Об этом говорится в субботу, 13 июня, в бюллетене на сайте Минобороны России.

За сутки вылечились 118 военнослужащих. «Развернуты 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии, сформировано 9 оперативных групп по мониторингу и 49 подвижных санитарно-эпидемических групп для оперативного реагирования», — говорится в документе.

Всего по состоянию на 13 июня выявили 1524 военнослужащих с подтвержденным коронавирусом. Военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными тестами — 360 человек, добавили в Минобороны. Гражданских лиц, заболевших коронавирусом, — 271 человек.

5 июня Минобороны направило военных медиков для оказания медицинской и консультативной помощи населению труднодоступных районов Дагестана в местных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Ведомство обеспечило медиков специальными изолирующими костюмами (iz.ru)