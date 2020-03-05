В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании. Об этом говорится в сообщении медицинского траста английского графства Беркшир, которое приводит в четверг агентство Press Association.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что пожилой пациент с предрасполагающими факторами умер. Пациент ранее уже госпитализировался по причинам, не связанными с коронавирусом, но на этот раз взятые у него прошлой ночью анализы дали положительный результат на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Эта первая смерть в Соединенном Королевстве от болезни, жертвами которой в мире стали почти 3 тыс. человек и о приходе которой на территорию королевства впервые было сообщено 31 января. С того момента заболевание было выявлено у 116 человек, причем за последние два дня число инфицированных удвоилось.

Ранее СМИ сообщали о еще одном умершем британце — он находился на борту печально известного круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту города Иокогама, и скончался в японской больнице.(ТАСС)