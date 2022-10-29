В Норт-Йоркшире семья, состоящая из шести человек, сбежала из паба, не оплатив счет, сообщает Daily Mail.

Семья из шести человек пришла в местный паб и заказала дорогие блюда: лобстеры, стейки и напитки. Поскольку заведение находится в местности, где проживает не так много людей, администрация заведения узнала уже бывавших у них посетителей. У них был заказан столик и были заказаны лобстеры и стейки из филе, а в баре они потратили около 70 фунтов. По неизвестной причине семья решила отказаться от лобстеров и стейков и не платить за выпитые напитки.

Лобстеры в пабе особенно популярны. Хозяйка старается не поднимать на них цены, поэтому заказывает ограниченное количество. Поскольку заказавший на всю семью столик заранее попросил лобстеров, их не продали другим посетителям.

Затем женщина, которая отказалась оплачивать счет, сделала вид, что выходит позвонить. За ней пошел мужчина, а за ним молодой человек и девушка. Все происходящее оказалось запечатлено на камере скрытого видеонаблюдения.

Хозяйка паба просит семью оплатить счет в размере 270 фунтов, положив деньги в ее почтовый ящик. В противном случае она намерена предпринять дальнейшие действия.