На юге Англии в графстве Корнуолл появилась скульптура лидеров G7 из сломанных электроприборов, сообщает «Би-би-си».

Арт-объект изображает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьера Японии Ёсихидэ Суга, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета министров Италии Марио Драги, премьера Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Джо Байдена.

Автор скульптуры Джо Раш заявил, что его произведение должно привлечь внимание лидеров саммита к проблеме утилизации электронных отходов и их переработки. По его мнению, электроприборы необходимо ремонтировать, либо производить качественную продукцию, которая будет служить долго.

Согласно отчету ООН, в 2019 году во всем мире было произведено более 53 миллионов тонн электронных отходов, это на 9 миллионов тонн больше, чем пятью годами ранее.

Саммит G7 пройдет в Корнуолле 11-13 июня.