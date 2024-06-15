Канадские ученые из Университета Ватерлоо (UW) разработали горючий состав из реголита (лунной пыли) и переработанного космического мусора. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

«Лунный реголит содержит много металлической пыли, содержащей кислород. Поскольку он уже богат кислород, мы можем применять его без необходимости дополнительных кислородных источников. Это называется термитной реакцией, которая полезна в безвоздушной среде космосе», — объяснил ведущий автор проекта Коннор МакРобби.

Используя имитацию лунного реголита, исследователи протестировали различные комбинации горючих и окислительных составов, чтобы оптимизировать термитную реакцию.

Эксперименты проводились в специальной камере, имитирующие лунную среду.

Команда также использовала переработанный алюминий, который предполагается получать из старых спутников, отработанных частей космических аппаратов и других технологических отходов.

Специалисты рассчитывают, что их разработки позволят не только обеспечить присутствие людей на Луне, но и решить растущую проблему космического мусора.