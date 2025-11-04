Икра, незаменимый элемент престижной кухни, может утратить статус деликатеса благодаря работе ученых Университета Киндай в Японии. Они сумели добиться производства полностью женских особей осетра, изменив рацион мальков.

С двухмесячного возраста им давали изофлавон — соединение, содержащееся в соевых бобах, аналогичное по действию женским гормонам. В результате у осетра, имеющего генетический набор самца, позднее были обнаружены яичники, передает euronews.com.

Следующая задача — найти способ, чтобы осетровые получали изофлавоны сои не в лабораторных условиях, а естественным путем в аквакультуре. Это, считают специалисты, позволит значительно повысить эффективность производства икры и продавать ее по более доступной цене. Тем более что коррекция пола рыбы никак не влияет на вкус продукта.

Исследования из университета Киндай могут стать революционными для мирового рынка икры, оборот которого в прошлом году составил без малого полмиллиарда евро.

Примерно половина этой суммы связана с продажей икры осетровых из Каспийского и Черного морей, остальное — так называемая альтернатива, полученная от другой, менее ценной и редкой рыбы. Исследовательский институт аквакультуры Университета Киндай проводит исследования осетровых с 1995 года.