Ученые из Национального океанографического центра Великобритании обнаружили, что скорость таяния ледникового щита Гренландии может предсказать погоду в Европе летом 2024 года. Исследование опубликовано в научном журнале Weather and Climate Dynamics (WCD).

Специалисты обнаружили, что теплые условия в Гренландии приводят к увеличению таяния ледников, что в свою очередь приводит к попаданию талой воды в Атлантический океан.

Талая вода, будучи легче морской воды, остается на поверхности океана и уменьшает теплообмен между воздухом и морем.

Это приводит к усилению ветров в районе талой воды. Зимой ветры вызывают сдвиг Североатлантического течения в северном направлении. Североатлантическое течение служит продолжением Гольфстрима.

Согласно прогнозу климатологов, ближайшим летом ветры следуют направлению течения и перенаправляются на север. Это помогает сформировать условия крупномасштабной атмосферной циркуляции, которые приносят более теплую и сухую погоду в Европе.

Исходя из выявленной цепочки событий, ученые ожидают, что условия океана и атмосферы будут благоприятными для необычно теплого и сухого лета над южной Европой в этом году.