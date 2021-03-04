В Великобритании почти 21 млн человек привились первой дозой вакцины от COVID-19

В Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, за последние сутки привились почти на 225 тыс. граждан. Об этом сообщил телеканала Sky News.

Отмечается, что вторую дозу препарата в Соединенном королевстве получили уже более 895 тыс. человек, что на 51 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем.

Согласно данным британского правительства на 3 марта, в королевстве с начала эпидемии коронавируса в общей сложности выявлено 4 194 785 случаев заболевания, из них 123 783 — с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Британии выявили шесть случаев бразильского штамма коронавируса.(Газета.Ru)