Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании планирует заменить Палату лордов (верхнюю палату парламента) на выборный орган в случае победы на следующих парламентских выборах. Об этом пишет газета The Financial Times.

По данным издания, партия намерена включить этот пункт в свой предвыборный манифест в рамках «восстановления общественного доверия к политике». Лидер лейбористов Кир Сатрмер в этой связи раскритиковал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона за то, что тот назначал в Палату «лакеев и доноров» и «грубо обходился с системой назначений».

Предлагаемые реформы, о которых впервые сообщило издание The Observer, должны лишить премьер-министров возможности назначать людей в Палату лордов. Вместо этого лейбористы предлагают избирать членов верхней палаты парламента прямым голосованием, отмечает FT.

Палата лордов Англии возникла в XIV веке и тогда состояла исключительно из крупных феодалов — пэров, титулы которых могли передаваться только по наследству. Свое нынешнее название верхняя палата получила в 1544 году, а в 1649 была упразднена революционным правительством. Восстановлена в 1660 году.

Сейчас в Палату лордов входят лорды духовные (высшее духовенство англиканской церкви) и лорды светские (пэры). 60% от общего числа ее членов составляют наследственные пэры, 36 % — пожизненные пэры.