Отношения между Ватиканом и Русской православной церковью из-за нападения РФ на Украину «приобрели совершенно иной характер». Об этом заявил кардинал Курт Кох в интервью швейцарскому порталу kath.ch, которое было опубликовано в воскресенье, 8 мая.

Кох раскритиковал патриарха Кирилла и сказал: Если эта ужасная война получает еще и религиозную легитимацию, то «такое поведение должно потрясти каждое экуменическое сердце». Кох подтвердил отказ папы римского Франциска от встречи с главой РПЦ в июне. Кардинал рад отмене этого мероприятия, так как оно могло привести к недопониманиям. Одновременно Кох выступил за продолжение диалога.

Ранее Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о разговоре 16 марта с патриархом Кириллом.По его словам, беседа велась по Zoom и длилась около 40 минут. Франциск сказал, что первые 20 минут Кирилл с бумагой в руках зачитывал ему «все причины, оправдывающие вторжение» России в Украину. «Я выслушал и сказал ему: «Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить борьбу. Патриарх не может превратиться в путинского алтарника», — указал Франциск. В РПЦ позднее сказали, что Ватикан избрал «некорректную тональность для передачи содержания этого разговора». (DW)