Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск, сообщается в базе данных ведомства.

По данным украинского МВД, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ). Он числится в розыске с 11 ноября, информацию в карточке обновили 15 декабря. В базе данных указали меру пресечения — это содержание под стражей. Рядом с фотографией предстоятеля РПЦ указали его имя в миру — Владимир Гундяев.

В начале ноября СБУ обвинила патриарха Кирилла по нескольким уголовным статьям. В ведомстве заявили, что Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал войну в Украине. (УНИАН)