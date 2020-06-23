В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: «Эндрю Джексон должен уйти!».
Столкновения начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. В результате стражам порядка пришлось применить перцовый спрей.(РИА Новости)