В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: «Эндрю Джексон должен уйти!».

Столкновения начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. В результате стражам порядка пришлось применить перцовый спрей.(РИА Новости)