Неизвестный мужчина в ночь на воскресенье несколько раз выстрелил в воздух рядом со зданием Конгресса США в американской столице, после чего совершил самоубийство. Об этом говорится в заявлении, распространенном полицией Капитолия.

Вскоре после 04:00 по местному времени автомобиль врезался в ограждение на перекрестке рядом с Конгрессом и загорелся. Находившийся за рулем мужчина вышел из машины и «несколько раз выстрелил в воздух». После этого он покончил с собой. «Больше никто не пострадал, — уточнили в полиции. — На данный момент не похоже, что мужчина выбрал в качестве мишени членов Конгресса, которые сейчас на каникулах, и не похоже, что полицейские применили оружие».

В связи с произошедшим начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов собирают информацию о мужчине.