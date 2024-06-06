Во Франции в возрасте 88 лет покончил с собой один из самых известных европейских художников-концептуалистов Бенжамен Вотье. Свои работы он подписывал просто «Бен». Бен был участником арт-группы Fluxus, одного из ярких художественных движений 1960-х — 1970-х годов.

Члены группы Fluxus называли себя наследниками дадаистов, русских авангардистов и обэриутов, признавали равно значимыми для себя дзен-буддизм и «живопись действием». В движение входили такие звёзды искусства второй половины ХХ века, как Йозеф Бойс, Джон Кейдж, Нам Джун Пайк, Йоко Оно. Бен Вотье выделялся на их фоне своими работами, преимущественно основанными на лаконичном тексте, и всегда пронизанными юмором.

Вотье принадлежит афоризм «Всё есть искусство». Он выставлял в качестве произведений искусства не только свои рисунки и картины, но и инсталляции из бытовых предметов, превращал в художественные объекты открытый им магазин и срежиссированные им перформансы, объявлял предметом искусства и себя самого. Он считал, что задача искусства — удивлять и провоцировать, открывать неожиданные стороны даже в привычных вещах.

Бен Вотье застрелился 5 июня в своём доме в Ницце. Накануне, меньше чем за сутки, от инсульта умерла его жена. (svoboda.org)