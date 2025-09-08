Во время раскопок на месте бывшего универмага в британском городе Глостере обнаружили 317 скелетов. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

Останки были обнаружены на месте бывшего универмага Debenhams, где сейчас строится кампус местного университета. Скелеты относятся к периоду позднего Средневековья. Ранее в этом месте были найдены еще 83 захоронения времен Древнего Рима.

По словам руководителя раскопок Клиффа Бейтмана, Глостер является невероятно важным местом для археологов, поскольку в нем каждый раз делаются открытия.

Кроме скелетов во время раскопок были обнаружены различные предметы, в том числе табачная трубка и фрагменты винной бутылки.