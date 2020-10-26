В УНП ООН заявили о подъеме организованной преступности на фоне пандемии

«Организованная преступность определенно «расцвела» и, как ожидается, будет на подъеме. По ряду причин. У организованной преступности и преступников есть ресурсы, у них есть деньги, у них есть ликвидные средства, необходимые для проникновения в большое количество областей и секторов», — сказала Вали.