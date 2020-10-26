В УНП ООН заявили о подъеме организованной преступности на фоне пандемии

Организованная преступность «расцвела» на фоне пандемии коронавируса и, как ожидается, будет на подъеме, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали.
«Организованная преступность определенно «расцвела» и, как ожидается, будет на подъеме. По ряду причин. У организованной преступности и преступников есть ресурсы, у них есть деньги, у них есть ликвидные средства, необходимые для проникновения в большое количество областей и секторов», — сказала Вали.
Так, организованная преступность может использовать пакеты мер по стимулированию экономики, которые предлагают разные правительства, чтобы попытаться попасть на рынки, использовать коррупционные практики для извлечения выгоды из тех наличных средств, которые правительства выделяют в рамках этих мер, рассказала собеседница агентства.