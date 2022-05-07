Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская власть не позволит создать так называемую «Херсонскую народную республику», о которой так мечтает Россия.

По его словам, украинские защитники для освобождения оккупированных населенных пунктов Херсона будут применять все возможные методы, чтобы выбить российских военных.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире «Радио HB» в субботу, 7 мая.

Подоляк подчеркнул, что для Украины и всего мира юридически любое решение РФ о создании так называемых народных республик на территории суверенного государства – это уголовное правонарушение. Он заверил, что все причастные к созданию псевдореспублики будут юридически отвечать за свои действия.

«Не будет ни одной «ХРН», не будет. Она будет уволена в полном объеме и максимально жестко, если это потребуется с точки зрения количества, скажем так, жертв со стороны военных РФ. То есть будет убито столько российских военнослужащих, сколько будет нужно для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыло слово «российская оккупация». Вот это будет точно», — отметил Подоляк.

Напомним, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак приехал в оккупированный Херсон и заявил, что якобы «Россия здесь навсегда». Турчак считает, что украинский Херсон «будет жить и развиваться вместе с Россией». (tsn.ua)