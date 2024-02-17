Палестинцы имеют право создать свое государство со столицей в городе Иерусалим. Об этом заявил президент Мавритании Мохамед ульд Газвани на открытии 37-го саммита Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе, передает ТАСС.

«Палестинцы имеют право создать собственное государство со столицей в Иерусалиме», — подчеркнул мавританский лидер, сменивший на посту председателя АС президента Коморских Островов Азали Ассумани. Кроме того, он потребовал «немедленного прекращения убийств в секторе Газа» и призвал лидеров африканских стран «внести свой вклад в прекращение страданий населения сектора Газа».