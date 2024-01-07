Евросоюзу следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир. Об этом в интервью изданию La Stampa заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики», — считает политик.

По мнению Таяни, в мире с множеством кризисов, которые охватывают обширную территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, общая для европейских стран армия должна стать «конкретным фактом».