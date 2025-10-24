Американский миллиардер, предприниматель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск планирует создать на базе своей организации армию роботов Optimus в рамках одноименного проекта. Об этом он заявил 22 октября в интервью американскому журналу Wired.

«Моя основная озадаченность <…> заключается в том, что если я пойду вперед и создам огромную армию роботов, могу ли я быть просто вытеснен в какой-то момент в будущем», — поделился он с корреспондентами издания.

Предпринимателя, желающего обогатиться, интересует, будет ли он в случае реализации проекта оказывать влияние на созданное войско. По задумке его разработка будет направлена не на благо конфликтам, а на благо мира, так как она должна будет освободить человечество от тяжелой работы и «перевернет» рынок труда.

Маск в этот же день сообщил, что в будущем людям необязательно будет работать, так как все рабочие места будут заняты роботами. Свободное время, как предположил бизнесмен, можно будет занять, например, выращиванием овощей, вместо того чтобы покупать их в магазинах.