Заместитель командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитан 1 ранга Андрей Палий убит украинскими военными.

Об этом сообщают в воскресенье украинские СМИ со ссылкой на командование Сухопутных сил Вооруженных сил страны.

Экс-депутат Киевского областного совета Александр Аронец в своем Facebook также сообщил, что еще в 1993 году Палий отказался принимать украинскую присягу и перешел на северный флот РФ. Также он пишет, что ликвидированный российский офицер в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма.