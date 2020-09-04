В Украине решили жестко реагировать не на слова, а на действия Беларуси

Украина будет жестко реагировать только на действия со стороны Беларуси, а не на словесные обвинения. С таким заявлением выступил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул Кулеба, в Киеве считают, что все обвинения о вмешательстве Украины в дела Беларуси не соответствуют действительности. «Звучат какие-то фантасмагорические обвинения (в участии Украины в протестах в Беларуси). Это неправда», — сказал он и добавил, что «очень обидно слышать обвинения в том, что Украина не делает».

Кулеба добавил, что «Украина не стала вызывать посла (Беларуси), а ограничилась комментарием МИД» в связи с заявлениями белорусской стороны об участии украинцев в дестабилизации ситуации в республике. «На каждое заявление будет ответ словесный, а на каждое действие будет ответ действиями», — сказал он.

Произошедший ранее отзыв украинского посла из Беларуси Игоря Кизима, пояснил министр, был связан с решением властей республики передать РФ 32 задержанных под Минском россиян, которых Украина считает участниками конфликта в Донбассе. «Тогда мы вызвали посла на консультации. Все заявления о недружественных действиях Украины против Беларуси, которые звучали, были уже дополнительным фактором», — сказал он.

Кизим по-прежнему остается в Киеве. (ТАСС)