Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительность. Он подчеркнул, что во время войны в Украине миру нужны главы государств, которые действуют более уверенно, пишет Spiegel.

«Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медленный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера», — отметил Расмуссен.

Также он заявил, что не понимает, почему Германия до сих пор не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus. Датский политик считает, что европейские страны должны перейти на военную экономику и обеспечить Украину всем необходимым оружием.

«Мы должны наконец осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно до выборов в США», — сказал Расмуссен.

Кроме того, бывший генсек альянса отметил, что Украину должны как можно скорее пригласить к вступлению в НАТО.

«Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить аргументу, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине идет война», — добавил он.

По его словам, Путин не остановится до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, поэтому Запад должен «разорвать этот круг».

Известно, что ранее Расмуссен был премьер-министром Дании, после чего стал сопредседателем Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.