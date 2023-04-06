Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса… Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (полуострова) нашей армией», – рассказал он в интервью Financial Times.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Зеленский и его помощники сейчас обсуждают такой вариант сугубо для территории оккупированного Крыма.

Издание отмечает, что этот комментарий Сибиги стал «наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ» с апреля 2022 года после прекращения переговоров со страной-агрессором. (unian.net)