Министерство обороны Украины проверяет информацию о возможном применении российскими подразделениями химического оружия в Мариуполе, заявила в эфире национального телемарафона замглавы ведомства Анна Маляр. «Есть предположение, что это фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже», — указала она.

Пентагон пока тоже не может подтвердить, что войска России применили химическое оружие в Мариуполе, однако выражает обеспокоенность в связи с возможностью его использования россией