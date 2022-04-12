Министерство обороны Украины проверяет информацию о возможном применении российскими подразделениями химического оружия в Мариуполе, заявила в эфире национального телемарафона замглавы ведомства Анна Маляр. «Есть предположение, что это фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже», — указала она.
Об этом заявил спикер министерства обороны США Джон Кирби, передает Укринформ со ссылкой на CNN.
«Эти сообщения, если они подтвердятся, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения из-за возможности использования Россией в Украине всевозможных средств для подавления массовых беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами», – сказал Кирби.
По словам представителя Пентагона, США будут внимательно следить за ситуацией.
Если Россия действительно применила химическое оружие в Украине, у Запада имеются все варианты ответных мер, считают в Лондоне. «Есть некоторые вещи, которые выходят за рамки разрешенного», — заявил парламентский заместитель государственного секретаря в Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News. Он выразил уверенность, что химическая атака российских сил вызовет реакцию Запада. Накануне министр обороны Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон сотрудничает с международными партнерами и проверяет сообщения о возможном использовании россиянами боевых отравляющих веществ в ходе атаки на Мариуполь.