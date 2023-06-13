В ходе украинского контрнаступления Россия потеряла еще одного представителя высшего командного состава. 12 июня после ракетной атаки погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев, сообщает z-канал Vоенкор Котенок Z.

В начале вторжения Горячев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а за время войны «вырос» до должности начальника штаба армии.

По оценке Медиазоны на начало июня, основанной на открытых источниках, была подтверждена гибель четырех российских генералов, 58 полковников, 176 подполковников. Издание называет имена погибших генералов — генерал-майор Канамат Боташев (в отставке, предположительно воевал в составе ЧВК «Вагнер»), командующий 1‑м армейским корпусом самопровозглашенной ДНР генерал-майор Роман Кутузов, замкомандующий 41‑й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий и заместитель командующего 8‑й армией генерал-майор Владимир Фролов.

Американское Минобороны оценивает потери высшего командования армии РФ вдвое выше. Глава разведки Пентагона Скотт Берриер 10 мая заявил о гибели по меньшей мере 8 российских генералов. Он отмечал, что это необычно высокая летальность для офицерского состава, которая превышает число американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.

При этом еще в августе прошлого года Минобороны Великобритании сообщало, что за время войны погибло 10 генералов армии РФ. По данным японской разведки на февраль 2023 года, на войне в Украине погибло 20 российских генералов.

За все время войны Россия могла потерять около 110 000 человек, следовало из оценки ФСБ, которая была перехвачена американскими спецслужбами и обнародована в результате утечки материалов Пентагона. Западные разведки называли цифру примерно в 200 000 человек. В одном из секретных документов приводилась оценка на февраль 2023 года, согласно которой Россия могла потерять от 189,5 до 223 тысяч человек, в том числе до 43 тысяч убитыми. НАТО и разведка Британии сообщали о 40-60 тысячах погибших военнослужащих РФ. (moscowtimes.ru)