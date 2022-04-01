Россия потеряла в Украине военной техники на сумму более 10 млрд долларов.

Об этом в Телеграме сообщает Министерство обороны Украины, передает Укринформ.

«Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Так, среди неименований самой дорогостоимостной техники:

танк Т-90М «Владимир» стоимостью до 3 млн долларов;

самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь» С-1 стоимостью до 15 млн долларов. Один из таких комплексов был уничтожен в городе Баштанка Николаевской области, 3 единицы захвачены;

вертолет Ка-52, стоимость до 16 млн долларов. 24 февраля один такой вертолет был сбит над Межигорьем, еще один Ка-52 был сбит 2 марта в Бучанском районе Киевской области, 12 марта Ка-52 был сбит в районе Скадовска, 16 марта — еще один был уничтожен возле Николаева, 19 марта — ВСУ уничтожили еще два таких вертолета — над Киевщиной и над Запорожской областью;

военно-транспортный самолет Ил-76 стоимостью до 27 млн ​​долларов. На данный момент известно об одном сбитом Ил-76 вместе с десантом;

современный истребитель Су-35С стоимостью до 65 млн долларов. 1 марта украинские пилоты на МиГ-29 вступили в бой с истребителями Су-35С в Киевской области, оба вражеских самолета были уничтожены. 4 марта в Чернигове был сбит еще один истребитель с помощью ПТРК «Игла 1»;

ОТРК «Искандер-М» стоимостью до 100 млн долларов. 10 марта ВСУ уничтожили дивизион ОТРК «Искандер-М» на Черниговском направлении. В состав дивизиона входили 4 пусковые установки и 8 баллистических ракет;

БДК «Саратов» стоимостью более 100 млн долларов. Был уничтожен 24 марта в порту Бердянска.

Как сообщал Укринформ, российские захватчики с 24 февраля по 1 апреля потеряли в Украине уже около 17,7 тыс. личного состава.

Также враг потерял 625 танков, боевых бронированных машин – 1751, артиллерийских систем – 316, РСЗО – 96, средств ПВО – 54, самолетов – 143, вертолетов – 131, автомобильной техники – 1220, кораблей/катеров – 7.