225 дипломатических паспортов народных депутатов Украины признаны недействительными, так как их не вернули на хранение в срок.

Как передает УНИАН, об этом сообщает МИД страны.

«Дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для осуществления официальных командировок», — подчеркнули в МИД.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с положением о дипломатическом паспорте, утвержденным указом президента Украины, после возвращения из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение.

«Ни при каких обстоятельствах дипломатические паспорта не могут использоваться для частных поездок», — подчеркнули в МИД.

«За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращался к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовал с Верховной Радой для организации этого процесса. Последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы», — подчеркнули в министерстве.

«Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение», — заявили в пресс-службе.

Также в МИД отметили, что безотлагательно выдадут дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины.