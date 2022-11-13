В Турцию вернули вывезенные контрабандой в США 6 исторических артефактов, состоящих из 9 фрагментов.

Как сообщает Агентство Анадолу, церемония передачи исторических артефактов состоялась в Музее Антальи.

Среди них статуя римского императора Луция Вера, статуя Аттиса, статуя Апполона, фигурка типа Кусура, глиняная плита, и состоящий из 4 фрагментов саркофаг, которые были вывезены из Анатолии контрабандным путем в США.

В церемонии приняли участие министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, посол США в Анкаре Джеффри Флейк и заместитель окружного прокурора Манхэттена Мэтью Богданус.