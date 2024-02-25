Документальная лента «Дагомея», повествующая об украденных из Африки колонизаторами объектах искусства, получила главную награду 74-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Трансляцию церемонии вели на сайте киносмотра. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Мати Диоп посвятила свою картину истории вывезенных в 1982 году из африканского государства Дагомея во Францию объектов искусства. На церемонии награждения французский режиссер выразила надежду, что в этом вопросе «наступит справедливость» и трофеи возвратят на континент.

Гран-при киносмотра достался южнокорейскому режиссеру Хону Сан-су за фильм «Нужды путешественника». Награду «За лучшую режиссуру» вручили доминиканцу Нельсону Карло де лос Сантосу Ариасу за фильм «Пепе». Победителем в номинации «Лучшая актерская работа» стал американец Себастьян Стэн, снявшийся в ленте «Другой человек».