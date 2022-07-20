Спецслужбы Турции доставили в страну особо опасного террориста ПКК Саваша Челика — исполнителя теракта 2015 года, в результате которого погиб майор жандармерии Арслан Кулаксыз.

Как сообщает Anadolu, операция проведена Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции.

Согласно данным источников в органах безопасности Турции, Саваш Челик по позывным «Зердешт», начиная с 2014 года играл активную роль в организации преступлений ПKK, в том числе в провинции Муш на востоке Турции. Саваш числился в так называемом «синем списке» террористов. разыскиваемых по линии МВД Турции.