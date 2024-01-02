Усилиями Национальной разведывательной организации Турции (MİT) в окрестностях города Сулеймания на севере Ирака нейтрализован террорист PKK, «курировавший» наркооборот на территории Турции.

Как сообщили источники в турецких структурах безопасности, главари преступной организации возложили на Абдулмуталипа Догруджи под кодовым именем «Джесур Ведат» специальную задачу по организации наркоторговли в окрестностях Сулеймании.

Ранее его судили в Стамбуле за «торговлю наркотиками и кражу при отягчающих обстоятельствах». В 2017 году Догруджи перешел в Ирак, где продолжил заниматься преступной деятельностью в рядах PKK. (Агентство Анадолу)