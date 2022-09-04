Минобороны Турции сообщило в воскресенье о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием.

«Вывоз сельхозпродукции из портов Украины осуществляется под контролем Совместного координационного центра (СКЦ). Сегодня утром с Украины вышли еще 12 судов, груженных продовольствием», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» отправились 13 судов. «Это самый большой караван судов с начала реализации «зерновой инициативы. <…> В частности, из порта «Южный» отправились шесть судов, «Черноморск» — пять, а из порта «Одессы» — два», — написали на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По данным ведомства, на борту этих судов 282,5 тыс. тонн агропродукции, которая направляется в восемь стран мира.

В Мининфраструктуры добавили, что в общей сложности в ходе реализации «продовольственной сделки» 86 судов отправились из украинских портов в пункты назначения в 19 странах мира.(ТАСС)