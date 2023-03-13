Генеральный директор оборонной корпорации Aselsan Халук Гергюн заявил, что республика больше не нуждается в российских зенитно-ракетных системах (ЗРК) С-300 или С-400, так как активно производит собственные аналоги. Его слова приводит издание Milliyet.

«Мы производим системы ПВО. У нас нет потребности в С-300 или С-400. Мы устраняем эту необходимость (закупать системы за рубежом. — «Газета.Ru»). В этом состоит наша миссия», — заявил он.

Гергюн отметил, что турецкая промышленность выпускает передовую систему ПВО Siper. По его словам, она успешно поразила цели на расстоянии 100 км во время испытаний.

Ранее Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В конце 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщал, что контракт на поставки систем был выполнен. Поставки Москвой Анкаре этих систем вызвали конфликт между США и Турцией внутри НАТО.

В августе 2022 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщал о подписании контракта на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 под названием «Триумф». (Газета.Ру)