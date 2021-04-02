В Турции запустят первый туристический состав

В Турции запустят первый туристический состав класса люкс со спальными вагонами.

Соглашение по проекту подписали в пятницу, 2 апреля, компании H.I.S. Travel (подразделение крупного туроператора H.I.S. Global, головной офис которого расположен в Японии) и Sun Group, сообщает Агентство Анадолу.

Посредником выступил Инвестиционный офис при администрации президента Турции.

Церемония подписания документа прошла в Стамбуле с участием главы Инвестиционного офиса при администрации президента Турции Ахмета Бурака Даглыоглу, главы правления Sun Group Абдулкерима Мурата Атика и гендиректора компании H.I.S. Travel Х.Эмре Озкюра.

Озкюр отметил, что первоначально туристический состав класса люкс со спальными вагонами будет курсировать между Стамбулом и Каппадокией.

«В дальнейшем планируем проложить маршрут, который охватит все уголки Турции. Размер первоначальных инвестиций в проект составит 40 млн евро. Цель – перевозить до 200 тыс. туристов в год», — добавил гендиректор компании.

Атик отметил, что новый состав получит название «Экспресс Каппадокия».