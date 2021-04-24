В Турции временно закроются дипведомства США

Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США «геноцида армян», что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе посольства.

«Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время «геноцида армян» в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля», — говорится в пресс-релизе.

Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.

Дипведомства также рекомендовали гражданам США избегать территорий вокруг правительственных зданий США и «проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы».