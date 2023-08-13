Турция осуществила успешный запуск отечественной ракеты-зонда, производства компании ROKETSAN.

Об этом говорится в сообщении Управления оборонной промышленности Турции в социальной сети Х (ранее Twitter).

Запуск осуществлен с космодрома в городе Игнеада.

В сообщении ведомства отмечается, что ракета была разработана с использованием самых передовых технологий. Все критические подсистемы ракеты были разработаны компанией ROKETSAN с использованием отечественных ресурсов, говорится в сообщении. (Агентства Анадолу)