Университеты Инёню и Адыяман разработали тестовый набор Quanticor, позволяющий в краткий срок и с точностью до 95 процентов определить уровень антител к коронавирусу в организме человека. Разработка прошла испытания на надежность и точность Министерства здравоохранения и готова к массовому производству.

Тестовый набор разработан преподавателем медицинского факультета Университета Инёню профессором Седатом Йылдызом и его помощниками — преподавателем медицинского факультета Университета Адыяман Джихатом Учаром и научным сотрудником медицинского факультета Университета Инёню Фаруком Дишли.

Команда получила поддержку ректора Университета Инёню Ахмета Кызылая в качестве «научно-исследовательского проекта». В краткий срок команда разработала набор тестирования уровня антител к коронавирусу на основе теста ELISA, который ранее применялся для выявления антител к другим заболеваниям.

Для начала серийного производства построено предприятие на территории технопарка Малатья при Университете Инёню. Предполагается, что Quanticor займет на внутреннем рынке место иностранных тестов.

Профессор Седат Йылдыз рассказал агентству «Анадолу», что разработки начались 16 месяцев назад с целью снизить негативные последствия коронавируса в Турции и внести вклад в процесс диагностики болезни.

По его словам, процесс разработки завершен, тестовый набор скоро будет передан на массовое производство.

«Тесты соответствуют критериям ВОЗ и США. Если мы представим этот тест США, и они его одобрят. Главное управление общественного здравоохранения одобряет лишь те тесты, которые имеют высокую эффективность. Наш тест стал первой отечественной разработкой подобного рода, получившей одобрение с точки зрения надежности и точности», — сказал он.

Разработанный тестовый набор поможет определить уровень антител в организме после перенесенного коронавируса и вакцинации.