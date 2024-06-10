Южная Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове.

Об этом говорится в заявлении по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ) Республики Корея и США, опубликованном южнокорейским министерством обороны.

«ЯКГ завершила рассмотрение «документа о совместных инструкциях», предоставляющего принципы и процедуру для поддержания и укрепления союзниками их надежной и эффективной политики и готовности к ядерному сдерживанию. Стороны согласились, что данные совместные инструкции подготовят твердую основу для укрепления взаимодействия по вопросу интегрированного расширенного сдерживания, осуществляемого совместно Южной Кореей и США», — говорится в заявлении.

Кроме того, представители двух стран обсудили «совместное планирование и совместное исполнение» комплексных планов по ядерным и конвенциональным вооружениям на Корейскому полуострове, подтвердив, что «интеграция передовых обычных военных сил Южной Кореи в ядерное планирование США» позволит «на практике укрепить возможности сдерживания и реагирования» союзников на ядерные и ракетные угрозы КНДР.