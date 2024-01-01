Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи Вашингтон и Сеул в случае конфронтации. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов «Республики Корея», пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов», — говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын готов пустить в ход весь арсенал «сверхмощных средств», чтобы уничтожить врагов.