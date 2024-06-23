Южная Корея может снять ограничения на поставки летальных вооружений в Украину, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие. Об этом в воскресенье, 23 июня, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин в эфире телеканала KBS TV. Ранее он заявлял об «обеспокоенности» Сеула в связи с подписанием соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия. Останется ли у нас какая-либо линия, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?», — приводит слова Чан Хо Чжина агентство Yonhap.

Агентство уточняет, что Южная Корея может начать поставки летального оружия в Украину, если РФ «пересечет красную линию». В свою очередь президент РФ Владимир Путин 20 июня заявил, что передача военной помощи Киеву станет «большой ошибкой» Южной Кореи.

Южная Корея — один из крупнейших в мире поставщиков вооружений, но оружие в Украину она не отправляет. Владимир Путин недавно заявлял, что «высоко ценит» это обстоятельство. В то же время некоторые мировые СМИ сообщали, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон переправлял их оттуда в Украину. (DW)