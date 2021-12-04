Турция имеет хорошие отношения с Россией и Украиной, выступает против эскалации напряженности между этими странами и готова организовать диалог их президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Однако, если это не получается, то Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации… Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности», — сказал Калын в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции, она выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбассе. При этом, по словам Калына, многие страны Запада не имеют конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается.

«Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все… Вновь заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло», — отметил он.